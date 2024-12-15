На трассе Саратов — Вольск рядом с поворотом на Новые Бурасы столкнулись три грузовых автомобиля DAF, Iveco и Sitrak, а также две легковые машины — KIA и Ram. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.