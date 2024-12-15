На трассе Саратов — Вольск рядом с поворотом на Новые Бурасы столкнулись три грузовых автомобиля DAF, Iveco и Sitrak, а также две легковые машины — KIA и Ram. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.
В результате аварии травму получила 45-летняя пассажирка автомобиля KIA. Один из грузовиков опрокинулся на бок, полностью перекрыв проезд.
В настоящее время движение на участке восстанавливают.
Более 4 тысяч онлайн-заявок на размещение рекламы подали в Подмосковье
Доля малоинвазивных операций увеличилась на 4,6% в Подмосковье за год
В Лобне прошло шествие Дедов Морозов
CNN назвал потерю Красноармейска крупнейшим поражением ВСУ
В ГД призвали изменить кредитно-денежную политику Центробанка
Грузия отказалась вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте