На трассе Саратов — Вольск столкнулись три грузовика и две легковушки

На трассе Саратов — Вольск рядом с поворотом на Новые Бурасы столкнулись три грузовых автомобиля DAF, Iveco и Sitrak, а также две легковые машины — KIA и Ram. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

В результате аварии травму получила 45-летняя пассажирка автомобиля KIA. Один из грузовиков опрокинулся на бок, полностью перекрыв проезд.

В настоящее время движение на участке восстанавливают.

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