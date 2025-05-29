На станции метро «Таганская» произошло задымление

На станции метро «Таганская» заметили задымление. Об этом сообщает Telegram -канал «Осторожно, Москва».

На опубликованном видео: густой дым заполонил платформу станции. Официальной информации на данный момент нет. Причину задымления выясняют специалисты.

«Ехал в вагоне с „Пролетарской“ — до „Таганской“. При въезде на станцию было задымление. Поезд встал на две минуты на станции „Тверская“, машинист бегал осматривать вагон, потом состав тронулся», — рассказал 360.ru один из пассажиров.

Другой добавил, что больше всего дыма было у поезда, идущего в центр.

«Было очень много дыма, буквально как в тумане люди шли», — обратил внимание очевидец.

В начале апреля станцию метро «Крылатское» в Москве временно закрыли из-за задымления.

Upd: движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. Информация о задымлении состава не соответствует действительности. Эвакуация пассажиров со станции «Таганская» не требуется, прокомментировали инцидент в столичном Дептрансе.