На станции метро «Лубянка» в Москве заметили дым

Источник 360.ru: от рельсов на красной ветке метро Москвы пошел дым

На Сокольнической линии московского метро заметили дым и вызвали спасателей. Источник 360.ru сообщил, что никто не пострадал.

Звонок в экстренные службы поступил 4 июля в 13:28. Очевидцы сообщили, что от рельсов на красной линии метро в районе станции «Лубянка» в сторону «Бульвара Рокоссовского» пошел дым без открытого огня. По предварительной информации, пассажиры не пострадали.

Официально эти данные пока не подтверждали.

UPD: сотрудники метрополитена потушили небольшой участок тлеющей шпалы, сообщил Дептранс Москвы. Движение поездов не отклонилось от графика.

Другое ЧП случилось на станции метро «Коломенская» несколько дней назад. Пьяная пассажирка с ножом набросилась на женщину, но подруга успела защитить ее — распылила в лицо хулиганке перцовый баллончик. Находившиеся в вагоне люди почувствовали себя плохо. Участниц конфликта задержала полиция.

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