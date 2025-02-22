На расчистку заснеженных улиц Сочи направят дополнительные силы
Администрация Сочи усилит работу по очистке улиц после снегопадов
Для расчистки дорог после мощных снегопадов в Сочи задействуют дополнительные силы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
После морозной ночи на улицах Сочи появилась наледь, а трассы занесло снегом. В некоторых районах высота покрова составила 25 сантиметров.
Из-за снегопадов власти внесли изменения в расписание общественного транспорта — в горных селах автобусы перестали доезжать до конечных остановок.
«Ввиду погодных условий, обработка дорог началась заблаговременно, в первую очередь она проводилась на крупных мостовых переходах, эстакадах и подъемах», — рассказали в мэрии.
Глава Сочи Андрей Прошунин уточнил, что весь блок ЖКХ работает без сбоев, в штатном режиме. Для уборки улиц от снега в городе задействовали более 130 единиц специализированной техники. Обработку дорог проводили в три этапа.
По данным синоптиков, снегопады в Сочи продолжатся. Жителям рекомендовали воздержаться от поездок на машинах без зимней резины.