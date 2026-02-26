На петербурженку завели дело о насилии над мужчиной

Петербургский суд рассмотрит дело о принуждении к интиму и шантаже

Районный суд Петербурга рассмотрит дело, в котором женщина решила не ждать взаимности и попыталась силой принудить мужчину к интиму. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева .

По данным следователей, девушка открытым текстом предложила партнеру интим в оральной форме. А на отказ отреагировала не обидой, а ударами. Их она нанесла кавалеру не менее пяти — в том числе по самым чувствительным местам.

Потом любвеобильная петербурженка разделась, схватила мужчину за голову и пыталась направить ее туда, куда было нужно, требуя активного участия в процессе.

Отдельная деталь, на которую обратили внимание правоохранители: происходящее дама снимала на телефон — для последующего шантажа.

В результате мужчина испытал не только физическую боль, но и сильное моральное потрясение. Чем и поделился — но не с психологом, а с полицейскими. Его излишне активную партнершу теперь ждет суд.

