На Оби моторная лодка столкнулась с буксиром и перевернулась, есть погибший

Вечером 27 сентября в Томской области перевернулась моторная лодка. Три человека оказались в воде, один погиб, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Управлявший лодкой мужчина шел поперек судового хода. Он не заметил плавсостав с пятью баржами, попытался уйти от столкновения и не справился с управлением. Моторка перевернулась.

«Три человека, находившиеся на лодке, оказались в воде, один из них скончался», — подчеркнули в ведомстве.

Следователи инициировали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. По ее итогам примут процессуальное решение.

В середине сентября на Волге перевернулся прогулочный катер. Двух человек признали погибшими сразу, еще двух объявили пропавшими без вести.