«На нем ни царапины не было». Москвич упал из окна 14-го этажа в корзину для кондиционера

Молодой человек сорвался вниз из окна 14-го этажа одного из корпусов ЖК «Лучи» на Производственной улице в Москве. Парню несказанно повезло, потому что он угодил в корзину для кондиционеров этажом ниже, «с небес на землю» его спустили сотрудники МЧС. Подробностями ЧП в комментарии 360.ru поделилась очевидица случившегося.

Операцию по спасению мужчины из затруднительного положения развернули в ночь на 1 июня. Выпал он из окна 14-го этажа, скорее всего, из-за элементарной неосторожности — по словам женщины, молодой человек был очень пьян. Когда его спасли, даже толком не мог говорить.

«Когда он упал вниз, очень удачно получилось, что оказался в ящике, где должен был стоять кондиционер, но устройства в нем не было. Мужчине повезло. Только благодаря двум железкам на дне этой корзины он задержался и не полетел вниз», — пояснила собеседница 360.ru.

Застрявшего в корзине человека заметил сосед, который в этот момент вышел покурить на балкон, продолжила она. Мужчина крикнул, чтобы тот держался, а сам вызвал МЧС. Супруга соседа в общедомовом чате также сообщила о ЧП, попросив о дополнительной помощи.

«Четвертый подъезд, с 14-го на 13-й этаж упал, где кондиционер, надо спасти парня, вылез через окно со стороны двора. Мой муж пошел его спасать, но, видимо, нужна еще помощь», — написала она.

Прибывшие на место специалисты спасли парня. Причем, как ни удивительно, молодой человек не получил никаких травм.

«На нем ни царапины, ничего. Просто был очень пьяный, даже говорить толком не мог, его потом отвезли в отдел полиции. Что было потом, не знаю, может быть, направили в вытрезвитель. Но сейчас он уже дома, целый и невредимый», — добавила очевидица.

Лично с этим мужчиной местная жительница не знакома. По ее словам, она проживает в другом корпусе ЖК, поэтому подробностей о спасенном не знает.