На МЦД-4 возникла задержка в движении поездов из-за срыва стоп-крана

МЖД: в поезде на МЦД-4 сорвали стоп-кран на Москве-Курской и нарушили график

Фото: РИА «Новости»

Поезда Горьковского направления, включая МЦД-4, следуют с увеличенными интервалами из-за срыва стоп-крана пассажирами на станции Москва-Курская. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе, электричка шла из Апрелевки. В 07:34, когда она отправлялась в сторону Железнодорожной, пассажиры сорвали стоп-кран. Из-за этого интервалы движения поездов в сторону области выросли.

Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за неудобства.

По сообщениям в социальных сетях, задержка в движении электропоезда составила 47 минут. Это объяснили тем, что восстановить тормозную магистраль после срыва стоп-крана на современных электричках сложнее, чем на старых.

В конце июня на Третьем диаметре вагоны электропоезда самопроизвольно расцепились на платформе «Кратово», никто не пострадал.

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