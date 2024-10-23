На Кубани пьяный мужчина до смерти избил жену брата из-за нежелания заканчивать застолье

Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Краснодарского края. Его обвиняют в смертельном избиении золовки. Происшествие случилось в станице Медведовской в Тимашевском районе, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По версии следствия, 19 октября обвиняемый распивал алкоголь вместе с братом и его женой в доме на Чонгарской улице. Вскоре хозяйка предложила завершить застолье, однако гость не захотел уходить, вспыхнула ссора.

В результате мужчина несколько раз ударил родственницу кулаком по голове, а затем лег спать. Пострадавшая от тяжелых травм скончалась. Труп нашла соседка, она и обратилась в правоохранительные органы.