На Кубани частично восстановили движение на железной дороге после атаки БПЛА

Специалисты частично восстановили движение поездов на железной дороге в Тимашевском районе Краснодарского края, которое было приостановлено после падения на пути украинского беспилотника. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«Между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко после повреждения в результате падения беспилотника открыли для движения один из железнодорожных путей», — заявили представители штаба.

Восстановление движения на участке произошло около 9:40 утра по местному времени. На данный момент на путях завершаются ремонтные работы.

Сегодня утром один из уничтоженных системой ПВО украинских беспилотников упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко. Никто не пострадал, но контактная сеть и пути получили повреждения.