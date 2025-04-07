На Кубани частично восстановили движение на железной дороге после атаки БПЛА

Специалисты частично восстановили движение поездов на железной дороге в Тимашевском районе Краснодарского края, которое было приостановлено после падения на пути украинского беспилотника. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале регионального оперативного штаба.
«Между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко после повреждения в результате падения беспилотника открыли для движения один из железнодорожных путей», — заявили представители штаба.
Восстановление движения на участке произошло около 9:40 утра по местному времени. На данный момент на путях завершаются ремонтные работы.