«На контакт не идет». Москвич залез на парапет Октябрьского тоннеля и отказался слезать

Молодого человека, сидящего на парапете Октябрьского тоннеля, обнаружили рано утром на улице Крымский Вал в Москве. Парень находится на высоте около семи метров и отказывается слезать, сообщил источник 360.ru.

На контакт незнакомец не идет. Из-за ЧП внутреннюю полосу Садового кольца закрыли, добавил источник. Также на место вызвали психологов. С ними молодой человек также отказывается общаться.

Работы на месте продолжаются.