Молодого человека, сидящего на парапете Октябрьского тоннеля, обнаружили рано утром на улице Крымский Вал в Москве. Парень находится на высоте около семи метров и отказывается слезать, сообщил источник 360.ru.
На контакт незнакомец не идет. Из-за ЧП внутреннюю полосу Садового кольца закрыли, добавил источник. Также на место вызвали психологов. С ними молодой человек также отказывается общаться.
Работы на месте продолжаются.
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«На контакт не идет». Москвич залез на парапет Октябрьского тоннеля и отказался слезать
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