На Кавказе женщина догнала и протаранила машину с похитителями дочери

Женщина на Кавказе догнала автомобиль, на котором, предположительно, ее дочь похитил жених с друзьями. Видео опубликовал местный Telegram-канал .

На кадрах можно заметить, как Lada с похитителями преследует белый кроссовер. В какой-то момент иномарка пошла на таран, и оба автомобиля остановились.

Из кроссовера вышла женщина и направилась к отечественному авто. Сидящие там молодые люди закрыли двери на блокаторы.

«Это не мама, это танк Т-34», — прокомментировали авторы поста.

В прошлом году в Москве первокурсница Плехановского университета неожиданно пропала без вести. Ее нашли спустя две недели в родном Краснодаре.

Выяснилось, что похищение организовал ее собственный муж, которому не понравилось, что девушка уехала в Москву учиться. Против похитителя и его сообщника возбудили уголовное дело.