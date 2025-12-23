На Кавказе роженица продала ребенка знакомой за полмиллиона

Mash Gor: в КЧР женщина родила ребенка и продала знакомой за 500 тысяч рублей

В Карачаево-Черкесии женщина родила ребенка и продала его знакомой за полмиллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor .

О беременности жительница республики узнала весной: она была незапланированной, а срок — слишком большим для прерывания.

Тогда горе-мать решила отдать ребенка за определенную сумму приятельнице. Новорожденного она оценила в 500 тысяч рублей, а также потребовала особый уход на время вынашивания и роды в вип-палате.

Сделку женщины провести сумели, но обеих в итоге задержали. И продавшей младенца, и покупательнице грозит до 15 лет лишения свободы.

Летом в Москве завершили расследование трех дел о торговле людьми, подозреваемыми по которым стали 19 человек. Они находили беременных, которые не желали оставлять себе ребенка, а после родов регистрировали как собственных по поддельным документам.