На Камчатке стадо оленей испугалось вертолета и затоптало детенышей

Стадо из 1500 оленей в селе Апука на Камчатке затоптало детенышей из-за паники, наступившей от звука вертолета. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash .

По данным журналистов, в село прилетел вертолет с избирательной комиссией для досрочного голосования. Воздушное судно приземлилось рядом с животными.

Они услышали громкий звук, проломили ограждение и пустились прочь, несмотря на стоящих впереди детенышей. В итоге оленята получили сильные травмы.

