На Камчатке спасли группу застрявших в снежном буране туристов-джиперов

Спасатели успешно завершили операцию по вызволению туристов-джиперов, заблокированных на Авачинском перевале у вулкана. Об этом сообщил врио главы МЧС Камчатки Сергей Лебедев.

Путешественники застряли на камчатском перевале в буран, у них заканчивалось топливо. Им на помощь выехали спасатели, но из-за непогоды они сами завязли. Группа не доехала всего 1,5 километра в снежном буране, но поддерживала с туристами радиосвязь.

Спасатели продолжили путь утром на вездеходах «Кречет» и нашли попавших в беду. Их эвакуировали по резервной автодороге. Сейчас власти обсуждают вопрос награждения спасателей.

«Спасательная операция на Авачинском перевале завершена. Туристов спасли. Передали родственникам, а спасатели вернулись в ППД. Благодарю Вас, ребята. Без сомнения камчатские спасатели — лучшие! Обязательно поощрим участников этой спасоперации», — подчеркнул Лебедев.

Ранее о спасении путешественников рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. По его словам, на перевале застряли четыре человека на трех машинах.

Эвакуированных туристов передали родственникам. Министр поблагодарил спасателей и пообещал поощрить их за успешно выполненную операцию.