На Камчатке лавина высотой около 6 метров засыпала трассу

На Камчатке лавина высотой около шести метров сошла на Мутновской трассе. Об этом сообщил канал «ДПС Контроль — Камчатка» в мессенджере МАХ, опубликовав кадры с места.

«Я на нее залез, поднялся, а она шириной метров 50-100 на дороге лежит, а высотой метров шесть, наверное», — рассказал автор видео.

На кадрах видно, что дорогу занесло снегом, а впереди лежали снежные завалы, полностью перекрывшие трассу. Мутновская трасса представляет собой частично грунтовую дорогу. Она ведет к Мутновской геотермальной электростанции и туристическим объектам, включая Вилючинский вулкан.

Камчатку накрыл мощный снегопад утром 5 мая. Некоторые дороги засыпало снегом. Занятия для учеников с первого по четвертый классы отменили из-за непогоды.