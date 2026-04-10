На Камчатке фельдшер скорой помощи спас пациента, слушая ритм по телефону

Фельдшер скорой помощи Артур Водопьянов и дежурный терапевт Анна Яковлева спасли пациента из села Мильково на Камчатке, у которого случился сердечный приступ. Подробности этой истории рассказал 360.ru сам спаситель.

По его словам, все произошло 25 декабря прошлого года. Его бригаде поступил вызов — пациент жаловался на учащенное сердцебиение, головокружение и слабость.

«Отмечал, что сейчас сердце выпрыгнет из груди. Он сам открыл мне дверь и сразу же потерял сознание в коридоре», — рассказал фельдшер.

Медик ввел катетер и произвел разряд дефибриллятора. Когда мужчина пришел в себя, его госпитализировали. Состояние на момент приезда оценили как стабильное.

Яковлева рассказала KP.RU, что по телефону подсказывала, что делать, и также набивала пальцами ритм. Права на ошибку у медиков не было. Сейчас мужчину уже выписали под наблюдение участкового врача.