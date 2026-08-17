На юго-востоке Забайкалья паводком подтопило дороги

Размытую после паводка дорогу в Забайкалье сняли на видео

В нескольких округах Забайкалья паводком подтопило дороги. Видео с места событий 360.ru предоставили очевидцы.

По сведениям краевого МЧС, в восьми населенных пунктах Чернышевского округа подтоплены 37 домов и 243 приусадебных участка, в Сретенском и Могочинском округах — 19 жилых домов и 51 приусадебный участок. Во всех пострадавших районах ведут спасательно-восстановительные работы.

«Несмотря на положительную динамику в ряде районов, сохраняется угроза повторных подъемов уровня воды в связи с прогнозируемыми осадками», — предостерегли спасатели.

Поселковая администрация делает все возможное, но обстановка остается сложной.

Ранее в Хабаровске ввели режим ЧС из-за подъема воды в Амуре. Причиной таких мер стал неблагоприятный прогноз гидрологов.