На Ямале подросток за рулем ВАЗ насмерть сбил ребенка

В селе Панаевск Ямальского района несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил ребенка. Об этом Ura.ru сообщили в Госавтоинспекции Ямала.

По данным ведомства, ДТП произошло 26 октября около 18:40 в районе дома 20 по улице Новая. Подросток за рулем завершил обгон другого транспортного средства и при возвращении на свою полосу допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, находившегося при неустановленных обстоятельствах на проезжей части с правой стороны по ходу движения.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход погиб», — рассказали в Госавтоинспекции Ямала.

Погибший — 2015 года рождения. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Силовики проводят проверку по факту трагедии. Как ребенок оказался на дороге, пока неясно.