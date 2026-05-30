На Индигирке в Якутии из-за ледохода сорвало с якорей и унесло течением 10 судов

Ледоход на реке Индигирка сорвал с якорей десять судов в Якутии. Их унесло течением в районе села Белая Гора Абыйского улуса, сообщили в региональном Минэкологии .

По данным ведомства, тросы и якорные цепи оборвались из-за резкого начала ледохода. Сейчас суда находятся в бесконтрольном дрейфе.

Среди них — пять судов администрации Ленского бассейна внутренних водных путей и еще пять судов Ленского объединенного речного пароходства.

Власти Якутии взяли ситуацию под контроль. Специалисты Минэкологии продолжают наблюдение за акваторией. Пока признаков загрязнения реки не выявили.

Ранее уровень воды в поселках Пеледуй и Витим, где ранее объявили эвакуацию, снижается. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленского района Республики Саха.