На Эльбрусе в метель потерялись двое туристов

В Кабардино-Балкарии спасатели выдвинулись на помощь туристам, потерявшимся на горе Эльбрус на высоте свыше пяти тысяч метров. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах Кабардино-Балкарии.

«Группа туристов, предварительно, два человека, находящиеся на высоте 5100 метров на Эльбрусе, запросила о помощи. Спасатели выдвинулись на поиски, они уже на подходе», — сказал собеседник агентства.

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской республике в мессенджере «Макс» уточнило, что на помощь потерявшимся туристам выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе 10 человек и трех единиц техники. Их работу осложнили метель и минусовая температура в горах.

Туристы свой маршрут в МЧС не регистрировали, но им повезло. В ведомстве сообщили, что спасатели уже их эвакуируют.

Ранее в горах в Карачаево-Черкесии заблудились две девушки, которые должны были завершить поход в Зеленчукском районе. Спасатели направились на их поиски с двух сторон от запланированного маршрута, зарегистрированного ими в МЧС.