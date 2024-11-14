МВД Татарстана: 260 человек стали жертвами ДТП в регионе с начала года

Полицейские зарегистрировали 2657 дорожных аварий в Татарстане с начала года. Такие данные привел начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов, сообщил сайт Inkazan.ru.
Согласно информации ведомства, жертвами таких происшествий стали 260 человек. Уровень смертности превышает показатели аналогичного периода прошлого года, отметил правоохранитель.
К гибели людей на дорогах чаще всего приводили столкновения машин, наезды на пешеходов и съезды в кювет. ДТП по вине пьяных водителей унесли жизни 28 граждан. Из-за непристегнутых ремней смертельные травмы получил 41 человек.
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