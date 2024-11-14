МВД Татарстана: 260 человек стали жертвами ДТП в регионе с начала года

Полицейские зарегистрировали 2657 дорожных аварий в Татарстане с начала года. Такие данные привел начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов, сообщил сайт Inkazan.ru .

Согласно информации ведомства, жертвами таких происшествий стали 260 человек. Уровень смертности превышает показатели аналогичного периода прошлого года, отметил правоохранитель.

К гибели людей на дорогах чаще всего приводили столкновения машин, наезды на пешеходов и съезды в кювет. ДТП по вине пьяных водителей унесли жизни 28 граждан. Из-за непристегнутых ремней смертельные травмы получил 41 человек.