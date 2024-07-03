МВД РФ: жительница Петербурга воткнула нож в грудь супруга во время ссоры
Правоохранители задержали 25-летнюю жительницу Петербурга по подозрению в нападении на супруга. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, девушка воткнула нож в грудь мужчины во время ссоры. Происшествие случилось на улице Коллонтай.
Медики госпитализировали пострадавшего. Возбуждено уголовное дело. Известно, что фигурантка ранее привлекалась к ответственности за хранение наркотиков.
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