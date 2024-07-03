МВД РФ: жительница Петербурга воткнула нож в грудь супруга во время ссоры

Правоохранители задержали 25-летнюю жительницу Петербурга по подозрению в нападении на супруга. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, девушка воткнула нож в грудь мужчины во время ссоры. Происшествие случилось на улице Коллонтай.

Медики госпитализировали пострадавшего. Возбуждено уголовное дело. Известно, что фигурантка ранее привлекалась к ответственности за хранение наркотиков.

Выпуск косметики и парфюмерии в Москве за пять месяцев вырос более чем на четверть

«Запомним выпускной навсегда». Школьник из Братска рассказал о массовом отравлении

Деменция Байдена и отсутствие перспектив. Демократов ждут тяжелые времена

Россиянам дали советы по купанию в водоемах без последствий для здоровья

Торпеда или колхозница? Как правильно выбрать дыню

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте