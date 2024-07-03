МВД РФ: житель Башкирии предложил угонщику его машины выкупить ее

Житель Нефтекамска пытался продать похищенную машину угонщику. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Согласно данным ведомства, нетрезвый горожанин заметил пустую «Жигули» со вставленным ключом зажигания. Он решил покататься на чужом автомобиле, однако застрял на тротуаре.

Владелец транспортного средства узнал о случившемся от правоохранителей. Мужчина предложил угонщику выкупить легковушку взамен на прощение. Также известно, что в отношении пьяного водителя возбудили уголовное дело.

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