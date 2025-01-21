МВД: рецидивисты изрезали жителя Екатеринбурга за вымышленные долги

Правоохранители задержали в Екатеринбурге трех рецидивистов, подозреваемых в нападении на человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные городского УМВД РФ.
Происшествие случилось в доме на улице Кирова. Во время застолья ранее судимые мужчины и их приятельница, также имеющая криминальное прошлое, потребовали у знакомого вернуть вымышленные долги. «Должник» отказался, после чего фигуранты избили оппонента, а также ударили его ножом в грудь и бедро.
Пострадавший был вынужден признать несуществующий долг. Возбуждено уголовное дело.
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