МВД: рецидивисты изрезали жителя Екатеринбурга за вымышленные долги

Правоохранители задержали в Екатеринбурге трех рецидивистов, подозреваемых в нападении на человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные городского УМВД РФ.

Происшествие случилось в доме на улице Кирова. Во время застолья ранее судимые мужчины и их приятельница, также имеющая криминальное прошлое, потребовали у знакомого вернуть вымышленные долги. «Должник» отказался, после чего фигуранты избили оппонента, а также ударили его ножом в грудь и бедро.

Пострадавший был вынужден признать несуществующий долг. Возбуждено уголовное дело.