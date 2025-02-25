МВД: пьяный житель ХМАО изрезал собутыльника ножом
Уголовное дело возбудили в отношении жителя города Пыть-Ях (ХМАО). Его подозревают в нападении на приятеля, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные УМВД России по ХМАО.
По версии следствия, во время распития спиртного между фигурантом и его другом возник конфликт. Затем агрессор схватил нож и ударил оппонента в живот. Мужчина получил серьезное ранение.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 10 лет колонии.
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