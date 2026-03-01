МВД: 46 человек стали жертвами ДТП в Саратове за 2025 год
В 2025 году в Саратове в ДТП погибли 46 человек (в 2024 году — 45). Об этом сообщил начальник управления МВД по Саратову Юрий Абрамов на заседании городской думы, его слова привел сайт «СарИнформ».
По данным правоохранителя, в прошлом году в автомобильных авариях пострадали 1 059 человек (годом ранее — 1 125).
Также зарегистрировано 57 аварий с участием пьяных водителей и 113 ДТП с участием детей (в 2024 году — 120).
