Мужчины насиловали спящих жен друг друга восемь лет подряд

Восемь лет — с 2010 по 2018 год — пятеро мужчин жестоко насиловали жен друг друга. Извращенцы познакомились в интернете на сайте для поиска сексуальных партнеров, сообщил «МК в Новосибирске» .

Во время разговора они обсудили свои интимные отношения и поделились сексуальными предпочтениями. Это привело к шокирующему решению — обмениваться женами.

Следствие выяснило, что трое мужчин — К. (45 лет), М. (45 лет) и L. (53 года) — подмешивали своим женам снотворное в еду, после чего, когда те теряли сознание, насиловали их. Злоумышленники снимали все на видео и фото. Затем они делились этими материалами со знакомыми.

В деле оказались также замешаны N. (37 лет, холост) и J. (41 год). Все четверо на протяжении восьми лет насиловали жену J. Именно она сообщила о преступлении в полицию: женщина нашла в интернете свои откровенные фото и обратилась за помощью. Позже выяснилось, что некоторые эпизоды насилия преступники транслировали онлайн.

Еще двое, P. и O., тоже были вовлечены в преступную схему. P. уже осужден на три года за попытку изнасилования жены L. в 2017 году. Задуманное он не успел завершить, так как жертва очнулась. O. отрицает свою роль в преступлении.

Преступники приговорены к срокам от 13,5 до 22 лет тюрьмы. Суд также постановил наказать каждого 20 ударами палками. J. обвиняют больше всех, расследование его дела продолжается.