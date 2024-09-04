Мужчину завалило грунтом при земляных работах в Хабаровском крае

Жителя Хабаровского края завалило грунтом во время проведения земляных работ в поселке Хор на юге регионе. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com .

По предварительным данным, двое мужчин прокладывали водопровод в частный дом с помощью эскаватора. Один из них спустился в яму, после чего ее склон внезапно осыпался. Мужчина скончался на месте.

Отмечается, что по факту произошедшего районная прокуратора проводит проверку.