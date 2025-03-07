Мужчину застрелили в гараже в Новой Москве

Тело 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову нашли в гараже в поселке Рязановское Новой Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты, выясняя подробности происшествия. Задержать подозреваемого пока не удалось, мотив преступления тоже неизвестен.

Столичная прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Ранее в Башкирии трое детей стали сиротами после того, как их отец застрелил мать, а после этого покончил с собой, попытавшись замаскировать все под двойное самоубийство. Знакомые семейной пары рассказали, что мужчина очень ревновал жену и часто устраивал скандалы.