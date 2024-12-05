Мужчину заключили под стражу за убийство знакомого ножом в Ленинградской области

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигуранту уголовного дела об убийстве знакомого в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщает сайт Neva.today со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.
По данным сотрудников надзорного ведомства, в июле этого года обвиняемый дважды ударил потерпевшего ножом. Ранения оказались смертельными, мужчина скончался на месте.
Ближайшие два месяца петербуржец проведет в следственном изоляторе. Он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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