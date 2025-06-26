Мужчину задержали в Ленобласти по подозрению в смертельном избиении возлюбленной
Правоохранители задержали в Ленобласти 45-летнего уроженца одной из республик Закавказья по подозрению в убийстве возлюбленной. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигурант жестоко избил женщину в квартире на улице Шоссе в Мурино. Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти ее жизнь.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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