Мужчину задержали в Ленобласти по подозрению в смертельном избиении возлюбленной

Правоохранители задержали в Ленобласти 45-летнего уроженца одной из республик Закавказья по подозрению в убийстве возлюбленной. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант жестоко избил женщину в квартире на улице Шоссе в Мурино. Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти ее жизнь.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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