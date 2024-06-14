Мужчину задержали с крупной партией наркотиков в Новом Уренгое

Сотрудники полиции Нового Уренгоя задержали закладчика на велосипеде с крупной партией наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД России по ЯНАО.

По данным ведомства, правоохранители изъяли у мужчины пакет с порошкообразным веществом и несколько десятков свертков. В них был мефедрон массой свыше 14 граммов.

Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.