Мужчину задержали по делу о краже имущества на 150 тысяч рублей в Пензенской области

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Пензы, подозреваемого в краже. Происшествие случилось в поселении Колышлейского района, сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на данные регионального УМВД РФ.

Согласно информации ведомства, мужчина пробил отверстие во входной двери чужого дома, открыл замок и пробрался внутрь. Из помещения он вынес электроинструменты, бензогенератор, набор гаечных ключей и другое имущество.

Сумму ущерба оценили в 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет колонии.