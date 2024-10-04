Мужчину задержали по делу о краже имущества на 150 тысяч рублей в Пензенской области

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Пензы, подозреваемого в краже. Происшествие случилось в поселении Колышлейского района, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные регионального УМВД РФ.
Согласно информации ведомства, мужчина пробил отверстие во входной двери чужого дома, открыл замок и пробрался внутрь. Из помещения он вынес электроинструменты, бензогенератор, набор гаечных ключей и другое имущество.
Сумму ущерба оценили в 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет колонии.
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