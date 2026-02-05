Мужчину, убившего жену три года назад, задержали в Петербурге

Следователи Петербурга раскрыли убийство, совершенное три года назад. Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение мужчины, который подозревается в совершении тяжкого преступления, написал телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГСУ СК России по городу.

Согласно материалам дела, утром 22 апреля 2023 года в квартире на Белградской улице между супругами произошла ссора. Мужчина дважды ударил жену по голове столярным молотком. От полученных травм женщина скончалась на месте. Злоумышленник скрылся.

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемому заочно предъявили обвинение, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В 2024 году дело приостановили из-за того, что обвиняемого не могли найти. Однако благодаря работе отдела по раскрытию преступлений прошлых лет местоположение мужчины удалось установить, и его задержали. На допросе он признал свою вину и принял участие в следственном эксперименте. Расследование продолжается.