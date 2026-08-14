Мужчину, совершившего убийство в Нижегородской области, наказали спустя почти 23 года после преступления

Спустя почти 23 года после совершения преступления в Нижегородской области вынесен приговор мужчине, совершившему жестокое убийство. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в декабре 2003 года в Городе. Пьяный злоумышленник пришел к квартире пожилой женщины на улице Республиканской и напал на нее, как только она открыла дверь. Следствие установило, что мужчина нанес жертве не менее 17 ударов руками, ногами и молотком по голове и телу, а затем задушил ее. От полученных травм женщина скончалась на месте. После убийства преступник обыскал квартиру, похитил мужскую дубленку и скрылся с места происшествия.

Долгие годы местонахождение убийцы оставалось неизвестным, однако следователи и криминалисты смогли восстановить картину произошедшего, установить личность подозреваемого и собрать неопровержимые доказательства его вины. В итоге мужчина полностью признал свою вину в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы за данное преступление. Однако, согласно правилам частичного сложения наказаний, это решение было объединено с приговором, который Нижегородский областной суд вынес этому же мужчине еще в 2005 году по другому делу. В результате окончательно мужчине назначено пожизненное лишение свободы.