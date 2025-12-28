Мужчину, совершившего преступление в 2003 году, арестовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за организацию убийств и покушение на убийство. Об сообщил «МК в Питере» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По версии следствия, летом 2003 года в Санкт-Петербурге возникла организованная преступная группа, в которую вошел задержанный. С июня по октябрь члены группы совершили несколько убийств, используя огнестрельное оружие.

Также осенью 2003 года двух участников банды наняли для убийства человека. Злоумышленники узнали адрес жертвы, марку ее автомобиля Mercedes и распорядок дня, а также раздобыли самодельную бомбу. 3 октября 2003 года один из них попытался прикрепить взрывное устройство к машине, но его спугнули прохожие. Сообщник сбежал. Позже саперы обезвредили бомбу.

Мужчину задержали 24 декабря и сразу предъявили обвинение. Он не признал свою вину и был против ареста. Суд постановил держать его под стражей до 23 февраля 2026 года.