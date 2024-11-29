Мужчину, сбившего коляску с 4-месячным ребенком, задержали в Тюменской области
В Тобольске задержали мужчину, который сбил коляску с четырехмесячным ребенком и скрылся с места аварии. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Тюменской области.
По предварительным данным, женщина с коляской шла по тротуару. Сидевший за рулем Opel 33-летний мужчина не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло.
Иномарка сбила мать с ребенком, после чего водитель просто уехал с места аварии. Отмечается, что после задержания он отказался проходить медосвидетельствование.
Баранец раскрыл возможный сценарий третьей мировой войны
Движение по путепроводу в Малых Вяземах откроют в декабре 2024 года
Школьники Ногинска вошли в десятку лучших на областной олимпиаде по праву
«Сложный процесс». Песков — об обсуждении мирного договора России и Японии
РЭО: более 27 тонн отходов за два года отправили на переработку жители поселка в Ярославской области
Урок краеведения под классическую музыку провели в Электроуглях
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте