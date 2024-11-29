Мужчину, сбившего коляску с 4-месячным ребенком, задержали в Тюменской области

В Тобольске задержали мужчину, который сбил коляску с четырехмесячным ребенком и скрылся с места аварии. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Тюменской области.

По предварительным данным, женщина с коляской шла по тротуару. Сидевший за рулем Opel 33-летний мужчина не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло.

Иномарка сбила мать с ребенком, после чего водитель просто уехал с места аварии. Отмечается, что после задержания он отказался проходить медосвидетельствование.