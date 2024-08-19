Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Пензенской области

В Пензенской области правоохранители задержали жителя Липецкой области, перевозившего в машине крупную партию наркотиков. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Мужчину остановили на федеральной автодороге М-5 «Урал». Во время досмотра автомобиля оперативники обнаружили в багажнике сварочный аппарат, в корпусе которого были спрятаны пять пакетов с синтетическим веществом. Вес содержимого составил три килограмма.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело.