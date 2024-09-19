Мужчину приговорили к году колонии за попытку дать взятку полицейским

Суд приговорил к одному году лишения свободы гражданина Молдавии, который дважды пытался дать взятку сотрудникам полиции в Пензенской области. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс».

По данным следствия, летом мужчину остановил сотрудник полиции за нарушение правил дорожного движения. Чтобы избежать наказания, водитель предложил инспектору 10 тысяч рублей.

Отмечается, что после этого подсудимого доставили в отдел полиции, где он еще раз попытался передать взятку сотруднику органов, но уже в размере 20 тысяч рублей.