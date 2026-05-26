Мужчину, подозреваемого в убийстве 35-летней давности, задержали в ХМАО

Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа задержали 64-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве, совершенном в 1991 году. По версии следствия, в апреле того года он застрелил сторожа нефтегазодобывающей компании в Когалыме, сообщила URA.RU пресс-служба УМВД региона.

«В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники ГУУР МВД России во взаимодействии с оперативниками УМВД России по ХМАО-Югре при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве 22-летнего мужчины, совершенном 35 лет назад в Когалыме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина сознался в преступлении.