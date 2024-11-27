Мужчину, по вине которого погибла женщина на самокате, осудили в Петербурге

В Петербурге прошел суд над водителем Mercedes-Benz Atego 815, по вине которого погибла женщина на самокате. Об этом рассказали в пресс-службе городских судов, написала Neva.Today .

Осужденного приговорили к условному сроку и штрафу в один миллион рублей. Кроме того, ему запретили управлять автомобилем в течение двух лет.

Напомним, случай произошел на перекрестке улиц Маяковского и Жуковского в начале августа этого года. Водитель иномарки сбил женщину на электросамокате, переехав ее задним колесом. Пострадавшая скончалась от полученных травм в тот же день.