Мужчину, по вине которого погибла женщина на самокате, осудили в Петербурге

В Петербурге прошел суд над водителем Mercedes-Benz Atego 815, по вине которого погибла женщина на самокате. Об этом рассказали в пресс-службе городских судов, написала Neva.Today.
Осужденного приговорили к условному сроку и штрафу в один миллион рублей. Кроме того, ему запретили управлять автомобилем в течение двух лет.
Напомним, случай произошел на перекрестке улиц Маяковского и Жуковского в начале августа этого года. Водитель иномарки сбил женщину на электросамокате, переехав ее задним колесом. Пострадавшая скончалась от полученных травм в тот же день.
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