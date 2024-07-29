Мужчину осудили за массовое ДТП с погибшим в Курганской области

В Курганской области вынесли приговор гражданину Белоруссии, которого признали виновным в аварии с одним погибшим. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на  пресс-службу судебной системы региона.

Авария произошла в августе прошлого года. На трассе водитель за рулем фуры въехал сразу в четыре легковушки: в Toyota, Lada, Volkswagen и Audi. Эти машины стояли на красном сигнале светофора. В ДТП погиб пассажир автомобиля Toyota.

Гражданина Белоруссии, который сидел за рулем фуры, осудили на год колонии-поселения.

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