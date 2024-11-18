Мужчину, который обстрелял своих соседей, задержали в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители задержали мужчину, который обстрелял своих соседей из аэрозольного пистолета. Об этом Piter.TV рассказали в ГУ МВД России по региону.

Случай произошел накануне в Котельском. Злоумышленник выстрелил из аэрозольного пистолета в соседей в возрасте 38 и 42 лет во время конфликта. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося заведено уголовное дело. О том, пострадал ли кто-то в результате действий злоумышленника, не сообщается.