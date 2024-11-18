Мужчину, который обстрелял своих соседей, задержали в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители задержали мужчину, который обстрелял своих соседей из аэрозольного пистолета. Об этом Piter.TV рассказали в ГУ МВД России по региону.
Случай произошел накануне в Котельском. Злоумышленник выстрелил из аэрозольного пистолета в соседей в возрасте 38 и 42 лет во время конфликта. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту случившегося заведено уголовное дело. О том, пострадал ли кто-то в результате действий злоумышленника, не сообщается.
Неизвестный расстрелял двух охотников в Талдоме
Россиянам назвали плюсы смены профессии после 45 лет
В Польше рассказали о желании Байдена стать виновником ядерной войны
Отношения с Абхазией назвали приоритетом внешней политики России
«У каждой системы свои нюансы». Почему на брекетах не стоит экономить?
Программа «Время героев» приняла более 6,5 тысячи заявок для участия за три дня
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте