Мужчину, который насмерть сбил женщину на переходе, арестовали в Петрозаводске

В Петрозаводске арестовали мужчину, который сбил на пешеходном переходе местную жительницу. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Карелии.

Накануне 46-летний мужчина за рулем иномарки сбил пешехода. От полученных травм женщина погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу на два месяца.

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