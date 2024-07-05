Мужчину, который насмерть сбил женщину на переходе, арестовали в Петрозаводске
В Петрозаводске арестовали мужчину, который сбил на пешеходном переходе местную жительницу. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Карелии.
Накануне 46-летний мужчина за рулем иномарки сбил пешехода. От полученных травм женщина погибла на месте.
Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу на два месяца.
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