Мужчину, который хранил коноплю у себя дома, задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области полицейские задержали мужчину, который хранил коноплю в своем жилище и надворных постройках. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Во время допроса житель села Вад признался, что сорвал кусты для личного потребления в Бутурлинском округе. Он привез их к себе домой, но якобы продавать не планировал.

Теперь нижегородцу грозит до 10 лет лишения свободы. Заведено уголовное дело.