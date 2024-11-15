Мужчину, который хранил коноплю у себя дома, задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области полицейские задержали мужчину, который хранил коноплю в своем жилище и надворных постройках. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Во время допроса житель села Вад признался, что сорвал кусты для личного потребления в Бутурлинском округе. Он привез их к себе домой, но якобы продавать не планировал.
Теперь нижегородцу грозит до 10 лет лишения свободы. Заведено уголовное дело.
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