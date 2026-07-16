Мужчину эвакуировали из горящего дома в Волховском районе Ленобласти
В Волховском районе Ленинградской области огнеборцы спасли мужчину из пылающего дома. Для эвакуации пострадавшего использовали специальное спасательное устройство, сообщил сайт «Мойка78».
По сообщению пресс-службы регионального МЧС, пожар вспыхнул накануне в двухэтажном восьмиквартирном доме барачного типа. Огонь охватил внутренние помещения второго подъезда. Жертв удалось избежать, однако причина возгорания пока не установлена.
Ранним утром 16 июля произошел еще один пожар — в доходном доме на Курляндской улице, № 8 в Санкт-Петербурге. Там пожарные эвакуировали сразу 15 человек. Все остались целы.