Мужчине, убившему двух женщин, вынесут приговор в Нижегородской области

Следственный комитет Российской Федерации по Нижегородской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего жителя Сарова, обвиняемого в убийстве двух женщин и последующем поджоге. Мужчину обвиняют в совершении преступлений с особой жестокостью. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Дело возникло из-за драки, произошедшей 7 апреля в квартире на улице Куйбышева. В результате конфликта мужчина убил одну из женщин, задушив ее в подъезде, а затем вернулся в квартиру и напал с ножом на мать убитой. После совершения убийств он запер тела в квартире и устроил пожар, чтобы уничтожить следы преступления.

Следствию удалось собрать достаточное количество доказательств, подтверждающих вину обвиняемого. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.