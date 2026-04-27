Мужчине оторвало ногу миной в Белгородской области

Мужчина наступил на мину ВСУ на своем участке в селе Нехотеевка Белгородской области. В результате он получил тяжелую травму. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«С минно-взрывной травмой и травматической ампутацией голени он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние тяжелое, в настоящее время медики проводят ему операцию», — написал губернатор.

Гладков призвал жителей быть предельно бдительными, особенно во время работ на участках. При обнаружении подозрительных или неизвестных предметов необходимо сразу же звонить на линию 112.

Ранее два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра, у женщины — минно-взрывную травму и баротравму.