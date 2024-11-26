Мужчине из Нижнего Новгорода присудили два года колонии за смертельное ДТП с участием подростка

В Курганской области прошел суд над водителем из Нижнего Новгорода, по вине которого погиб 14-летний подросток. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

В мае этого года на дороге Р-254 «Иртыш» водитель грузовика врезался в легковой автомобиль Skoda, в котором находился 14-летний мальчик. Помимо погибшего подростка, в ДТП пострадали водитель легкового авто и еще один ребенок.

Мужчине присудили два года лишения свободы в колонии-поселении и лишили его права управления транспортными средствами на срок два года.